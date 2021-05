Dovrebbe essere a questo punto non più lontana la data della fusione effettiva tra le autonomie camerali di Benevento e quella di Avellino per formare un unico ente interprovinciale, con il percorso intrapreso e formalizzato dal Ministero per lo Sviluppo Economico fin dal 2016, con la nomina a ridosso della Festa del Lavoro da parte del Ministro Giancarlo Giorgetti del commissario straordinario per la Camera di Commercio di Benevento nella persona del 61enne Salvatore Riccio e per l’Ente di Avellino del 57enne Gaetano Mosella.

