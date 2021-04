Continua la discesa verso gli inferi di un Benevento sempre più in caduta libera. Al ‘Vigorito’ passa anche l’Udinese che ne ha fatti quattro ai giallorossi e fiuta il traguardo della salvezza, al contrario della formazione di Inzaghi che ha finito per perdere anche la partita che avrebbe dovuto vincere e che si trova a dover fare i conti con una classifica che in sette giorni si è parecchio incupita, visto che il Cagliari in una settimana ha recuperato tutti gli otto punti di ritardo.

