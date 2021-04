Trentadue giornate di campionato hanno sentenziato che il Benevento meriterebbe la salvezza, per il semplice fatto di non esser mai finito nelle ultime tre posizioni della classifica. Il problema è che sono bastati tre giorni per rimettere tutto in discussione, visto che, nel giro di 72 ore, i giallorossi di Inzaghi sono passati dal rassicurante vantaggio di otto punti sul terzultimo posto a dover amministrare ora un margine di appena tre lunghezze sul Cagliari, con uno scontro diretto ancora da giocare.

