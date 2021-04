L’ennesimo indizio che costruisce una prova: il Benevento non sa più come amministrare un vantaggio. Sia in termini di classifica, sia soprattutto tra le logiche dei 90’. A Marassi contro il Genoa l’ennesimo copione di un leitmotiv che coincide con il girone di ritorno da incubo della Strega, perennemente in corsa per blindare la salvezza. Nel testa a testa delicatissimo con il Grifone un doppio vantaggio e un doppio pareggio, un copione già visto contro il Parma al Vigorito e che si ripete ormai come un mantra nel nuovo anno.

