“Abbiamo fatto, ad oggi, 3.200 tamponi. Altre città, o non li fanno, o non li fanno a più riprese, come noi. Questo fa riscontrare più contagiati, alzando il livello, ma fa emergere asintomatici, che, con le varianti, aumenterebbero a dismisura la contagiosità”. Così il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella in merito alla campagna screening che sta proseguendo presso il Palatedeschi.

