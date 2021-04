In aumento il numero degli ospedalizzati presso il polo sanitario pubblico di Benevento, il ‘San Pio’, prima linea nella guerra contro il SarsCov2, dove si è toccata soglia cento pazienti, di cui novantadue del beneventano, con cinque nuovi ricoveri (tutti per pazienti del Sannio) e due dimissioni (una per un residente nel beneventano e l’altra per un residente fuori provincia).

