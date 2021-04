Solo un lieve rallentamento domenica scorsa per la campagna vaccinale, con squadre concentrate sulle domiciliazioni ma ieri ripresa a pieno regime degli hub vaccinali assediati da lunghe file di cittadini ansiosi di ottenere la somministrazione, quale che fosse, per una campagna che comunque domenica sera ha superato quota novantamila dosi. Ieri arrivate in città 2.800 dosi di ‘Moderna’, ritenute preziose per fragili e domiciliazioni. Attesi 3mila AstraZenca e 8mila Pfizer a breve con nuove dotazioni capaci di potere consentire 3mila somministrazioni al giorno.

