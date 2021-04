Dina Camerlengo entrerà in Consiglio comunale. L’ex assessora, prima dei non eletti nella lista ‘Insieme protagonisti’ alle amministrative del 2016, giovedì prossimo tornerà nell’aula di via Mazzini dopo la scomparsa di Claudio Ricci. Come avevamo ipotizzato, Camerlengo diventa anche capogruppo, per via della posizione defilata di Felice Barricella e dell’ingresso di Giovanna Annese nel gruppo misto.

