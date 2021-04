Non è stata una ripartenza con il botto per la gran parte degli esercizi commerciali che hanno riaperto i battenti dopo lo stop imposto dalla zona rossa. Ieri primo giorno di riapertura per abbigliamento e accessori per adulti ma non c’è stata ressa, anzi. Nessun assalto agli esercizi, pochi avventori, sia nei negozi del centro urbano che nei centri commerciali, dove se non altro si è riscontrata qualche presenza in più ma con pochi acquisti.

