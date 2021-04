Non è ancora la velocità di marcia necessaria per uscire fuori dall’incubo pandemia ma il cammino che stanno percorrendo uomini e donne in servizio nelle reti allestite dall’Asl sta conoscendo in queste ultime ore una notevole accelerazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia