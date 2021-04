Domani si riparte con la zona arancione che significa ripresa per gran parte dei negozi fisici, le bancarelle anche di non alimentari, per parrucchieri, barbieri e centri estetici, ma non per la ristorazione e i pubblici esercizi cui resta precluso il servizio interno: lavoreranno per il solo asporto. Da parte del popolo degli autonomi del commercio tanta voglia di ripresa, per coloro che potranno farlo, ma anche timori per le scorie del lungo periodo di chiusura. Sul ritorno in classe, anche qui presidi ancora scettici ma intanto orari dilatati e aumento delle corse dei bus.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia