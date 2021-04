Champions contro salvezza ma anche Simone contro Pippo. Il 2021 da favola della Lazio e la scossa del Benevento dopo un periodo nero. All’Olimpico un testa a testa tra due squadre costrette a correre per i loro traguardi senza possibilità di perder punti per strada. I tre in palio oggi assumono un peso specifico decisivo per la spinta europea dei biancocelesti e per il futuro in Serie A dei giallorossi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia