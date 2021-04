Nel Sannio l’Asl, nonostante le forniture vaccinali carenti rispetto alle necessità, è pervenuta a 72.428 inoculazioni tra prime e seconde dosi con copertura quasi completata per over 80 sia per prima che seconda dose, con un frazione dei 18mila aderenti cui fare pervenire la seconda somministrazione e alcuni ancora in attesa della prima perché non autosufficienti e bisognosi di somministrazione domiciliare; copertura prima dose per forze dell’ordine e addetti mondo scuola; somministrazione per una frazione di fragili e caregiver.

