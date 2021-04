Ieri l’iniziativa promossa dai commercianti e dagli artigiani di Telese Terme e della Valle Telesina, per protestare contro la gestione governativa di questa lunga fase di pandemia. La protesta ha preso il via davanti al Municipio per poi proseguire lungo Viale Minieri e fermarsi, con un sit in davanti all’ingresso del Parco Termale.

