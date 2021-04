“Sindaco – chiese una volta il direttore del nostro quotidiano per strappargli simpaticamente qualche dichiarazione a corredo – siete pronto per l’arrivo del Giro d’Italia”? “Eh, direttore, mica devo pedalare io…”. In questa fulminante battuta c’è molto di quello che è stato Claudio Ricci: aveva raggiunto un risultato storico (riportare una delle maggiori manifestazioni sportive italiane nella provincia sannita), ma non rinunciava alla spontanea bonomia, a quella simpatia naturale e a quella franchezza che erano i suoi tratti caratteriali più amati.

