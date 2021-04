Non si ferma il contagio nelle aree interne della provincia del Fortore e del Tammaro, che sembra si trovino nel pieno della terza ondata di Covid 19. Buonalbergo non è da meno, e raggiungere uno dei picchi massimi di contagio dall’inizio dell’epidemia. Sono 16 gli attualmente positivi nel Comune fortorino, si è aggiunto, infatti, un nuovo caso in un nucleo familiare già in quarantena.

