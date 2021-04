In un Benevento in cui mancano i solisti, la vera forza dello spogliatoio è il gruppo. Un dettaglio che vede raccontate queste sensazioni nelle gare all’ultimo respiro disegnate dalla squadra di Filippo Inzaghi e che trova conferme anche nei numeri, in particolare dal punto di vista offensivo. Alla Strega manca un trascinatore in zona gol, ma le cifre raccontano di una rosa capace di sostituirsi ad un capocannoniere nonostante la flessione in ottica realizzativa del club di via Santa Colomba che in questa Serie A fatica tremendamente nel trovare il gol.

