La pandemia aveva rallentato un iter già di per sé farraginoso, ma per il nuovo canile di San Giorgio del Sannio potrebbe essere la volta buona. Da circa tre anni il rifugio di via Cesine sembra sempre sul punto di aprire le porte, svolta attesa per risolvere il nodo di Gianguarriello, ma poi spunta sempre qualche intoppo o autorizzazione mancante e inderogabile per la partenza.

