Oggi ripartono le lezioni in presenza dall’infanzia alla prima media, e il dibattito resta polarizzato tra famiglie che hanno sempre invocato il ritorno in presenza e sostenitori a oltranza della dad. Anche a San Giorgio del Sannio non ci si discosta da questo schema e i detrattori del ritorno in aula puntando il dito contro un aumento costante dei contagi. Ieri è stata aggiornata la tabella dei casi.

