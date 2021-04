Dieci punti per tagliare il traguardo e mettersi al riparo da brutte sorprese. Il Benevento prepara la teoria in attesa di scendere in campo nuovamente per fare un ulteriore passo avanti lungo la strada che conduce alla salvezza. La quota dei 40, a fidarsi dei canoni abituali, è garanzia di permanenza in Serie A, ma già un’eventuale vittoria nella gara di lunedì con il Sassuolo darebbe ai giallorossi la possibilità di prepararsi a chiudere la porta in faccia al dubbio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia