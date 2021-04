Lo schema è sempre lo stesso, ma con peso specifico opposto. Corner di Caprari, incornata di Ionita e Benevento che esulta. Era già successo contro la Fiorentina, sempre al Vigorito, e lo scenario è tornato di moda col Parma, in un ritaglio pesantissimo per il destino della Strega. Perché il colpo di testa del centrocampista della Moldova vale un passo importante per il traguardo salvezza dei giallorossi, decisivo in caso di successo della banda Inzaghi negato solo da Man a tempo scaduto.

