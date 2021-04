Ancora un episodio di occupazione di un immobile Erp del patrimonio immobiliare ex Iacp (odierna Acer) in città: stavolta in via Ciletti, nel Rione Capodimonte, per un alloggio assegnato ad un anziano in terapia riabilitativa dopo essere stato dimesso dall’ospedale cittadino. Ancora una volta in azione un nucleo familiare con bambini minorenni.

