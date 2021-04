Anche il punto può valere un generoso sorriso. Il Benevento si gode un boccone che sicuramente non riempie lo stomaco dei giallorossi, ma in compenso ha effetti benefici sulla classifica. Finisce in parità lo scontro diretto con il Parma, con gli uomini di Inzaghi che si fanno riprendere due volte dagli ospiti, ma che alla fine possono comunque esultare per le notizie che arrivano dai campi dove erano impegnate le dirette concorrenti alla salvezza. Non vince nessuno e così la Strega ne approfitta per aumentare il distacco sulla zona rossa. Guadagna punti su Spezia, Cagliari e Crotone, portando a otto le lunghezze di margine sul terzultimo posto. Distacco consistente, soprattutto considerando che alla fine del campionato mancano solo nove giornate.

