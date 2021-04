Prime stazioni bollenti nel treno salvezza da prendere al volo. Contro il Parma il Benevento inaugura un mese di fuoco che può trasformare le speranze in realtà o prolungare, fino agli ultimi istanti, la missione giallorossa. In palio c’è la permanenza in Serie A della Strega: un traguardo che nel girone d’andata sembrava a portata di mano e che, col ritorno da incubo, si è allontanato in un vortice di tensioni e crisi spezzati dal trionfo storico contro la Juventus.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia