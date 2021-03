Il tema del rinnovo di Pippo Inzaghi non è stato ancora affrontato in casa Benevento. Il tecnico giallorosso ha il contratto in scadenza alla fine della stagione, ma nonostante ciò sia il diretto interessato che la società per ora hanno preferito non entrare nel merito della questione. «Ora conta solo la salvezza del Benevento» questo il senso delle parole riferite in tempi recenti sia dal tecnico piacentino che dal direttore sportivo Pasquale Foggia.

