I Carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un quarantasettenne del borgo fortorino per violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione, poiché collocato in isolamento dall’Autorità Sanitaria per positività al virus SarsCov2.

