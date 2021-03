Irrompono con lo striscione durante la Messa delle Palme: la protesta per la “libertà della cultura”

Una forma di protesta inedita in città con una funzione liturgica interrotta per l’intervento in chiesa del presidente dell’associazione ‘Quinto Elemento’ a manifestare dissenso evidentemente rispetto gli attuali protocolli di prevenzione per l’emergenza sanitaria: “per la libertà della cultura” ha annunciato, mentre nel contempo altri attivisti mostravano uno striscione inneggiante a ‘Libertà di culto, Libertà di cultura’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia