Dal Sannio alla eSerie A su Fifa, il sannita Francesco Pio Tagliafierro è tra i migliori player d’Italia: “Sogno i Mondiali”

C’è una fetta di Sannio nella eSerie A e indossa i colori del Cagliari. Si tratta di Francesco Pio Tagliafierro, player del team Exeed che rappresenta i rossoblù nel massimo campionato giocato su Fifa 21. “Obrun2002” il nome scelto dal 19enne di Amorosi, iscritto alla facoltà di biotecnologie all’Università del Sannio e con il sogno dei Mondiali. “È nato tutto quasi per caso”, racconta Francesco in esclusiva a Il Sannio Quotidiano, con negli occhi l’emozione perenne per una maglia così importante nella eSerie A. “Con mio fratello maggiore Carmine abbiamo sempre giocato alla Playstation da piccoli ed abbiamo iniziato con Pes. L’edizione del 2013 però non ci è piaciuta e dalla stagione successiva siamo passati a Fifa.

