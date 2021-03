Il colpo era stato consumato a dicembre a Melizzano. Una truffa, di quelle classiche ai danni degli anziani, degenerata in una rapina con coltello puntata alla gola di un’anziana donna che era stata costretta a dare il denaro ai malviventi. Per quel raid custodia cautelare in carcere a Poggioreale per Vittorio Emanuele Russo (già dietro le sbarre per altre ragioni), 27 anni e Nicola Mango, di 69 anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia