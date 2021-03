Giocavano a calcetto in barba alle regole in vigore con la zona rossa. E’ quanto successo a Sant’Angelo a Cupolo dove nelle ultime settimane ai controlli delle forze dell’ordine per via dei furti in casa si sommano le verifiche sul rispetto delle norme anti-contagio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia