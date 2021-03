Adolfo Gaich è inarrestabile. Il centravanti del Benevento, dopo aver colpito la Juventus con un morso tanto letale quanto storico, si è rivelato decisivo anche con l’Albiceleste, sognando un futuro da protagonista ai Mondiali in Qatar 2022. Un colpo di testa, specialità della casa, per disintegrare il Giappone U24 nella prima delle due amichevoli in preparazione per i Giochi Olimpici, dove la Seleccion di Fernando Batista sogna la terza medaglia d’oro della sua storia. Allo stadio Ajinomoto di Tokyo l’incornata da dieci e lode del Tanque giallorosso, in una settimana da Oscar iniziata col trionfo dell’Allianz e conclusa con l’ormai solito sipario, quello del gol.

