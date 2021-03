Monumento Dante, passi avanti per il restyling

Nella Divina Commedia Benevento c’è. Canto terzo del Purgatorio. Non troppa gratitudine però della città verso il Sommo Poeta, se a parte l’intitolazione di un corso cittadino, l’unica, tangibile traccia dantesca in città è ridotta in condizioni indecorose. Il Monumento che rievoca i versi danteschi su Manfredi e la Battaglia di Benevento con il bassorilievo bronzeo dello scultore Nicola Silvestri è da anni in balìa dell’incuria.

