“Come evidenziano i numeri, i contagi sono in aumento a Montesarchio: per questo in mattinata ho chiamato sua Eccellenza il Prefetto Torlontano della situazione. Ho informato il Prefetto che qualora i dati continuassero a salire valuterò misure ulteriormente restrittive per Montesarchio”. Così Franco Damiano nel diramare il nuovo bollettino che certifica 53 attuali situazioni di positività.

