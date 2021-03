Fila ieri dinanzi il poliambulatorio di via Minghetti per la somministrazione dei vaccini sia per la platea degli over 80 con il preparato Pfizer Biontech che per gli over 70 con le dosi di AstraZeneca: questa circostanza, insieme alla rimodulazione degli appuntamenti imposta dalla sospensione per le note vicende della settimana scorsa e la chiusura (con la sola eccezioni ieri mattina degli ultimi tra prof e forze ordine) dell’hub presso l’Alberti, ha determinato le difficoltà che sono emerse ieri mattina con persone ‘costrette’ ad attendere anche per più di due ore.

