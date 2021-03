Diritto alla casa, ritorna la protesta: «Le strutture quasi ultimate vanno assegnate quanto prima per non esporle a vandalismo»

Manifestazione di protesta ieri mattina di un gruppo di attivisti di Asia Usb in via Annunziata sul tema del diritto alla casa, con presidio in via Annunziata e alcuni delegati poi a confronto in Comune con il funzionario Lorena Lombardi. La rappresentanza ha palesato quelle che, dal loro punto di vista, sono le criticità sul tema del diritto alla casa, a partire dagli alloggi a Capodimonte ormai quasi completati ed esposti ad atti d’intrusione e vandalismo e la situazione generale sul diritto alla casa.

