I veleni tra i dirigenti sfociati anche in atti potenzialmente molto dannosi per tutto il sistema amministrativo di Palazzo Mosti hanno costretto il sindaco a convocare una riunione con i principali dirigenti. Un incontro naturalmente interno e top secret. Tuttavia per ora non rotolano teste. Una fonte interna racconta a Il Sannio Quotidiano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia