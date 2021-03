“Ogni anno, il 22 marzo, le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare la giornata dedicata alla tutela della risorsa idrica. L’obiettivo della Giornata mondiale dell’acqua è quello di celebrare l’acqua e richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale, sensibilizzando la popolazione in vista del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (Sdg) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030. Questo messaggio di grande significato politico e sociale sembra non essere stato recepito dall’amministrazione sangiorgese”. Inizia così una nota della consigliera di opposizione Giovanna Annese.

