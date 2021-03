Strega, piano per fermare CR7: occhio al fattore Hetemaj

A Manchester raccontano che per fermare Cristiano Ronaldo, qualcuno decise di non fischiare più calci di punizione nelle partitelle di allenamento. E’ lo stratagemma utilizzato da un assistente di sir Alex Ferguson per spingere l’asso portoghese a liberarsi nel momento giusto del pallone e a evitare troppi virtuosismi. Se solo potesse, anche Inzaghi utilizzerebbe molto volentieri una mossa del genere, ovviamente con l’obiettivo di tenere CR7 il più lontano possibile dall’area di rigore della sua squadra. Gli piacerebbe prendere spunto, ma gli toccherà inventarsi qualcosa di diverso per respingere le insidie e mettere un freno a quello che rappresenta senza dubbio alcuno il pericolo numero uno per il Benevento.

