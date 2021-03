Ancora una vittima per la sindrome Covid-19 nel beneventano: una signora di 75 anni residente a Cerreto Sannita è morta presso il nosocomio ‘San Pio’. In ospedale ieri altri quattro ricoveri che hanno portato a ottantasei i degenti allettati per la sindrome virale respiratoria da SarsCov2: sessantadue sanniti e ventiquattro da altri territori. Registrate anche due dimissioni. In aumento il numero degli ospedalizzati, soprattutto per ricoveri dal territorio.

