Chiusura di parte del parcheggio sottostante la chiesa di San Menna dalle ore 7 del 22 marzo alle ore 17 del 24 marzo; divieto di transito e sosta, ancora, dalle ore 7 del 24 marzo alle ore 17 del 29 in via San Rocco. Sono questi i provvedimenti posti in essere, con ordinanza della Polizia municipale, per esigenze logistiche connesse all’inizio delle attività che riguarderanno la progettazione esecutiva, lo studio geologico esecutivo, le indagini geognostiche e geofisiche, le indagini archeologiche.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia