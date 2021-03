La macchina tecnico programmatica di Palazzo San Francesco continua a produrre nuovi atti. L’Esecutivo guidato da Franco Damiano, infatti, ha approvato, nel contesto di una recente seduta di Giunta, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “ripristino funzionale e messa in sicurezza della strada in località Castello per l’accesso al Museo Nazionale Archeologico del Sannio-Caudino”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia