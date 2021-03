Dovevano essere in tre, erano in due. Al vertice di centrodestra dell’hotel Traiano andato in scena ieri sera non c’era FdI. E’ diventato un bilaterale tra i coordinatori provinciali Ricciardi (Lega) e Iannace (Forza Italia). Non è ancora rottura, ma certo le distanze politiche restano considerevoli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia