La salvezza passerà dal Vigorito e questo, per il Benevento, rischia di rivelarsi come un problema da non sottovalutare. L’emergenza Covid-19 ha spento gli stadi e privato le squadre del loro fattore campo, cancellandone quasi del tutto ogni vantaggio. I primi sentori da questo punto di vista erano arrivati lo scorso anno: mentre l’Europa pianificava un ritorno al calcio giocato, in Germania la nuova vita della Bundesliga raccontava un calcio diverso, silenzioso e senza quei particolari che, in situazioni di normalità, si sarebbero rivelati decisivi.

