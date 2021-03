Provarle tutte per rimettere in moto la macchina da gioco del suo Benevento. Incassata la fiducia della società e messi alle spalle giorni di tensioni notevoli, tra una classifica che inizia a farsi preoccupante e quel ritiro prima ordinato e poi revocato, Inzaghi si è rituffato nel lavoro con un obiettivo ben chiaro nella mente: ritrovare la Strega dei bei tempi per non vanificare tutto quello che di buono è stato fatto in un anno e mezzo e per tenersi stretta quella Serie A conquistata a suon di record solo nove mesi fa.

