Intorno alle 8.30 del 1° aprile 2020 il boato. Una distesa di massi invade la strada. Tanta paura, fortunatamente nessuna conseguenza. Il rudere all’incrocio tra via Ciriaco Bocchini e via Sant’Antonio, già oggetto di ordinanze di messa in sicurezza, crolla in strada. Il sopralluogo dei vigili urbani e dei tecnici accerta che pareti e soffitto, o almeno quello che ne resta, sono completamente marci.

