Il Consorzio Asi di Benevento – tramite una richiesta formale scritta dal presidente Luigi Barone – ha richiesto di potere dare priorità per i vaccini ai propri dipendenti e in subordine l’autorizzazione all’import con acquisti diretti dalla Repubblica Popolare Cinese per importare preparati con le procedure di emergenza riconosciute dall’Unione Europea per lotti non prodotti da aziende con le quali ci sia già stato l’avvio di un programma acquisti comunitario.

