Sarebbe durato dieci ore circa il blitz delle Fiamme gialle in due sedi dell’Asl di Benevento. A via Mascellaro negli uffici che si occupano di riabilitazione, poi nel quartier generale di via Oderisio. I finanzieri hanno perquisito gli uffici e avrebbero eseguito le prime acquisizioni di materiale utile (file informatici, innanzitutto) ad una indagine che verte sulle forniture di materiali ortopedici e per la riabilitazione post-trauma.

