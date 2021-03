Un campo di padel nell’impianto di via Marconi. E’ la proposta della Giunta Pepe che punta su una disciplina sportiva di tendenza ma non ancora praticata sul territorio sannita per l’assenza di campi. Il paddle è una sorta di tennis che si gioca in un rettangolo di gioco circondato da un muro in plexiglass dove si può far rimbalzare la palla prima di rigiocarla nel campo avversario.

