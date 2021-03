Come complicarsi la vita da soli. E’ stata una vigilia parecchio movimentata in casa Benevento: gli eccessi di agonismo hanno fatto scattare la scintilla del nervosismo che ha finito per portare all’esclusione di due pezzi da novanta per il faccia a faccia di questo pomeriggio con lo Spezia, una sfida già di per sé dai contorni parecchio delicati.

