Ormai praticamente certo lo slittamento in autunno delle elezioni comunali. La scadenza naturale della consiliatura era prevista per maggio-giugno, ma per ragioni legate alla pandemia di coronavirus, ancora in corso e attualmente in una fase complessa per via delle varianti del virus che stanno circolando nel Paese, la data delle amministrative sarebbe rimandata a 10 e 11 ottobre 2021.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia